Суд арестовал взорвавшего мусоропровод красноярца

В Красноярске суд принял решение заключить под стражу мужчину, который устроил взрыв в многоэтажном доме. Как сообщает пресс-служба МВД Красноярского края, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества".

Напомним, 15 сентября мужчина решил прочистить мусоропровод в своем подъезде, для чего вылил туда ведро бензина и бросил спичку. Взрывная волна выбила в некоторых квартирах стекла и повредила стоящие во дворе машины. Но никто из людей не пострадал.

Сейчас идет также проверка одной из АЗС, на которой оператор согласился продать гражданину бензин, просто залив его в ведро.