В Ангарске ввели режим ЧС после взрыва газа в одном из домов

В Ангарске Иркутской области ввели режим ЧС из-за взрыва бытового газа в жилом доме, который случился 15 сентября. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу мэрии муниципалитета, это сделано, чтобы быстрее ликвидировать последствия аварии.

В пострадавшей пятиэтажке пришлось временно расселять целый подъезд - это 45 человек. Есть угроза обрушения части дома. Объект взят под круглосуточную охрану полиции. Официального заключения, что делать с многоэтажкой дальше, ждут завтра.

Напомним, при взрыве газа пострадали 12 человек. Один из них позже скончался в больнице.