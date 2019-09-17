В центре Омска грабители напали на школьников

Следственный комитет начал проверку по факту нападения на школьников в центре Омска. В результате пострадал ребенок-инвалид.

Информация о случившемся появилась в социальных сетях.

- По предварительным данным, указанным матерью мальчика, 15 сентября около 20 часов в районе остановки "Голубой огонек" двое неизвестных мужчин подошли к 16-летнему сыну женщины и его другу, - сообщает СУ СКР по Омской области.

Хулиганы стали хватать подростков за руки и одежду, требуя денег. А одного из подростков, инвалида детства, ударили в колено, причинив тяжелую травму.

В настоящее время пострадавший мальчик находится в стационаре. Ему предстоит операция.

Известно, что хулиганы находились в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцев произошедшего следователи просят позвонить по номеру 123.