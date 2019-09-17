Администрация Новокузнецка распорядилась снести 23 киоска, торгующих печатной продукцией. Основание - истекшие договоры аренды земельных участков. Власти считают, что нестационарные торговые объекты (НТО) размещены на них незаконно.

- Наши киоски стоят здесь десятки лет, они наследники "Союзпечати", у нее было 250 объектов в Новокузнецке, соседних Калтане и Осинниках, - отмечает гендиректор АРПИ "Сибирь" Сергей Гаврилов. - В 2011-м их было уже меньше ста. И вот теперь городской сети грозит полное уничтожение.

Распоряжение главы Новокузнецка Сергея Кузнецова обязывает освободить участки до 19 октября 2019 года. И, как говорится, свято место пусто не будет: его займут павильоны по продаже шаурмы, цветов, фруктов-овощей. С представителями именно таких видов торговой деятельности новокузнецкие печатники сегодня конкурируют на аукционах по предоставлению земли в аренду. Надо ли говорить, что силы у тех и других абсолютно неравные?

- С 2016 года нам перестали продлевать действовавшие договоры, хотя плату "за фактическое использование" участков чиновники получали исправно, и даже бухгалтерские сверки проводили регулярно, не забывая об индексации арендной ставки, - продолжает Сергей Гаврилов. - Между тем во многих регионах и городах договоры печатникам продлили. Где-то без аукционов, где-то с ними, но главное, что в муниципальных схемах размещения НТО там ввели специализацию "Печать". То есть распространителям периодики предоставили возможность соревноваться друг с другом, но не с шаурмой.

А вот в Новокузнецке действует иная схема, в которой печатной специализации не было. Эта схема не изменилась и после недавнего официального обращения к мэру уполномоченного по защите прав предпринимателей Кемеровской области Елены Латышенко. Она напомнила, что согласно федеральному и областному законодательству (N 381-ФЗ от 2009 года и N 105-ОЗ от 2016 года) при утверждении схем НТО должна учитываться специализация торговли и норматив минимальной обеспеченности жителей площадью НТО.

Кузбасс норматив не выполняет. В рейтинге субъектов РФ по обеспеченности киосками прессы, обнародованному минкомсвязи в конце прошлого года, регион занимает 36-е место из 85. На каждые 8413 жителей здесь приходится один киоск. Город игнорирует и приказ минкомсвязи, который рекомендует проводить аукционы "по выделенным местам для киосков прессы только под специализацию "печать". Обращение бизнес-омбудсмена с просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменений в городскую схему размещения НТО датировано 8 августа. А распоряжение мэра о сносе киосков - 2 сентября. Как это согласуется с его утверждениями, что Новокузнецку необходима и пресса, и обеспечение занятости предпенсионеров (подавляющее большинство киоскеров - женщины пожилого возраста)?

Мне говорят: "Все новости теперь в телефоне, газета твоя никому не нужна", а я убеждена: даже если один человек читает газеты, они имеют право на жизнь

Уже фактически прекратила деятельность владелица второй новокузнецкой сети печатных киосков Наталья Чурсина.

- Мне говорят: "Все новости теперь в телефоне, газета твоя никому не нужна", а я убеждена: даже если один человек читает бумажные издания, они имеют право на жизнь, ведь никто не отменял конституционное право на доступ к информации, - говорит Наталья. - Потому я приняла решение брать в каждый киоск областную газету и "Российскую газету-Неделя", еще подписку на городскую газету "Кузнецкий рабочий" для пенсионеров веду. Себе в убыток. В этом году ушла в минус, потеряв ряд киосков. И чтобы не увеличивать долги, стала закрывать остальные (всего - больше сорока).

В соседнем Омске, где принято решение убрать киоски с прессой с центральных улиц (там установят теплые остановочные павильоны, и уже известно, что аренда торговых мест в них будет дороже в шесть раз), издатели обратились к губернатору и мэру. С 2018 года количество киосков, торгующих прессой, в городе уже сократилось почти вдвое, а окончательное вытеснение на окраины эту деятельность просто убьет. Между тем в других регионах распространители уже прошли стадию обращений к властям и борются за свой бизнес в судах - увы, пока безуспешно. Так, в декабре прошлого года администрация Иркутска объявила аукцион на 40 мест, занятых ларьками с прессой. Компании по распространению периодики обратились в региональный УФАС. Антимонопольная служба поддержала предпринимателей и результаты аукциона аннулировала. Тем не менее в марте 2019-го четыре предприятия по продаже прессы получили уведомления о сносе почти 40 газетных киосков.

Приходится констатировать, что во многих крупных городах ликвидация розничной сети периодики уже завершена. Например, в Пензе газетные киоски убрали лет 15 назад, практически перестала существовать сеть в Саратове. Не в последнюю очередь это произошло стараниями чиновников. Никаких мер поддержки для распространителей газет и журналов в регионе не существовало, напротив, местные власти препятствовали предпринимателям. Методы все те же: администрация Саратова отказывалась продлять срок аренды для павильонов, торгующих прессой, исключала их из схемы размещения временных объектов. "Теперь на месте газетных киосков установлены ларьки, которые торгуют фруктами и овощами или молоком", - рассказывает председатель саратовского отделения Союза журналистов России Лидия Златогорская.

Значительно сократилось количество киосков, торгующих периодикой, за последние годы и в Нижегородской области. У главного оператора рынка - АО "Печать" - ровно наполовину: из 280 сейчас действуют 140. По словам директора по развитию "Печати" Владимира Семенова, четко разделить объективное падение спроса на периодику и административные барьеры не всегда получается. Например, места, где киоски стоят с 70-х годов XX века, стали невыгодными, так как пешеходы за эти годы изменили маршруты. А перенести киоски не удается: по новым регламентам он должен быть не ближе 20 метров от остановки транспорта. На газонах и голой земле киоски ставить запрещено. Поэтому поиск новых мест размещения затруднен. Кстати, таких проблем нет у продавцов мороженого или кваса - для них условия менее жесткие в связи с "социальной значимостью" товара.

Однако есть и обратные примеры. Например, по нормативам в Южно-Сахалинске должно быть 34 точки, где торгуют периодикой, а в реальности их больше - 44. "Правда, действуют всего 25 из них, остальные 19 пустуют, немногие стремятся заниматься этим видом деятельности", - рассказала директор городского департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова. По ее словам, городские власти стимулируют этот вид бизнеса. До минимума снижена плата за размещение киосков с прессой - в среднем она составляет 1400 рублей в квартал. Для сравнения: торговля продуктами на такой же площади обходится предпринимателям в десять раз дороже. К концу года муниципалитет приобретет два киоска для сдачи в аренду бизнесменам. Параллельно ведется работа по снижению арендной платы.

Подготовили Юлия Потапова, Светлана Сибина, Екатерина Дементьева, Ирина Чечурина, Андрей Куликов, Ольга Дмитренко, Андрей Чугунов, Евгения Шерешевская.

Кстати

В конце прошлого года екатеринбургские журналисты выступили против ликвидации в крупном районе города 21 из 39 киосков "Роспечать". Такую "оптимизацию" предусматривала новая схема размещения нестационарных торговых объектов. Журналисты "Российской газеты", "Областной газеты", "Комсомольской правды", "Коммерсанта", "Аргументов и фактов" объединились. Они смогли доказать, что павильоны с прессой не нарушают требования ГИБДД и не мешают ни строительству трамвайной линии, ни теплосетям. Более того, выяснили, что грядущая "ликвидация" грозит "обрушить" норматив обеспеченности населения киосками с прессой (Согласно приказу регионального министерства АПК и продовольствия, в Екатеринбурге на 10 тысяч жителей должно приходиться не менее 1,38 газетного киоска. Подсчитано: в Орджоникидзевском районе проживают 250 тысяч человек, и, значит, там должно быть не менее 35 киосков прессы. Ликвидация половины из 39 существующих явно нарушает норматив. - Ред.). К прессе власти прислушались, и на заседании объединенной комиссии по подготовке проекта схемы размещения НТО киоски решили оставить.