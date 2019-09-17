В Петербурге завершился конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой

На конкурс Образцовой было подано более трехсот заявок из 21 страны, в Петербург приехало около 150 человек, до финала добралось всего 11 участников. И эта "убывающая" статистика - судьба любого соревнования, особенно сегодня, когда в мире проводится фактически неисчислимое количество конкурсов, определяющих лучших музыкантов.

В таком конкурентном изобилии трудно организаторам держать планку качества. Но конкурсу Образцовой удается всегда собирать именитое жюри. Среди арбитров было четверо действующих на оперном рынке менеджеров и трое выдающихся исполнителей - солистка Мариинского театра Ольга Бородина, солистка Большого театра Маквала Касрашвили и знаменитая венгерская певица Эва Мартон, подчеркивающая, что дружба с Еленой Образцовой - одно из главных событий ее жизни.

Некоторым сильным участникам выступление подпортили и нервы, и вирус

К сожалению, удивительную небрежность по отношению к профессии, публике и жюри позволяют себе большинство участников. Они приезжают на конкурс не готовыми к состязанию. Многие проявляют необоснованную смелость петь репертуар, не подходящий их вокальной природе. Некоторым сильным участникам выступление подпортили и нервы, и вирус.

И все же основная и серьезная проблема в том, что в манере пения превалирует агрессивность, без опоры звука и кантилены. Молодые солисты не музицируют в пении, а атакуют ноты, как альпинисты высоту, часто с неимоверным страхом в глазах, а не со свободой, которая рождается от технической легкости и эмоциональной наполненности, а никак не в борьбе за звук и слово на неопознаваемом иностранном языке. И тут виноваты и современная вокальная педагогика, и нынешний оперный театр, нацеленный на производство "скороспелых", пусть и не долго сияющих звездочек.

Гран-при жюри справедливо решило не присуждать. За 12 конкурсов обладателями Гран-при становились лишь трое: Ильдар Абдразаков, Виталий Билый и Юлия Лежнева. Ныне лауреатом Первой премии стал выпускник ГИТИСа, баритон Дзамболат Дулаев, не только удачно исполнивший в финале арию Алеко, но и запомнившийся во втором туре своей интерпретацией романса "Богоматерь в городе" Свиридова, композитора, музыку которого феноменально исполняла Елена Образцова.

Вторую премию завоевал бас Сергей Севастьянов, третью - Оксана Секерина (Майорова). И теперь уже перед победителями стоит задача длиною во всю профессиональную жизнь - конвертировать конкурсную удачу в настоящий творческий успех.

Но очевидна пагубная тенденция формирования прослойки "профессиональных конкурсантов", которые кочуют с одного конкурса на другой, кажется, с единственной, если повезет, целью - без особых усилий, со старой конкурсной программой выйти в финал, чтобы просто подзаработать, коли в театры работать не приглашают. Все это не только усложняет решение и без того непростой задачи - найти новых певцов, достойных наследников дела Елены Образцовой и ее выдающихся коллег, но и снижает интерес публики к подобным турнирам. Видимо, Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов стоит задуматься над тем, чтобы ограничить, например, тремя попытками участие в аттестованных соревнованиях потенциальных конкурсантов. Тогда и степень их ответственности, и общий художественный уровень подобных состязаний неизбежно вырастут.