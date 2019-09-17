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17.09.2019 13:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани рассказали о причинах падения и гибели пилота Ми-2

Текст: Юрий Гень (Краснодарскимй край)

Краснодарской транспортной прокуратурой завершена проверка причин падения вертолета Ми-2 в августе этого года при взлете с сельхозполя в Каневском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Тогда в результате происшествия винтокрылая машина загорелась, а пилот погиб.

Фото: Марина Лысцева\ТАСС
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Как ранее писала "РГ", крушение вертолета произошло 24 августа около 18 часов в районе станицы Челбасской. На борту воздушного транспорта находился 63-летний пилот, который погиб на месте ЧП. С возникшим на земле пожаром удалось быстро справиться.

По словам главы Каневского района Александра Герасименко, перед крушением борт шел на небольшой высоте, при внезапном порыве ветра его отбросило в сторону лесополосы. Летчик не справился с управлением, и правое колесо зацепилось за деревья.

- В ходе проверки установлено, что во время эксплуатации свидетельство о регистрации воздушного судна отсутствовало, на учете в Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ вертолет не состоял, государственных бортовых номеров не имел, план на полет владельцем судна не подавался, - сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что в отношении владельца судна были возбуждены административные дела по статьям "Нарушение правил использования воздушного пространства", "Управление воздушным судном, не прошедшим государственной регистрации" и другим.

Кроме этого, Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека". Расследование этого дела сейчас продолжается.

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