"Ростов" пригласили на товарищеские матчи в Сирию

Футбольный клуб "Ростов" получил приглашение провести несколько товарищеских матчей в Сирии. В адрес спортивной команды направлено официальное письмо от футбольной ассоциации и министерства спорта арабской республики.

Как сообщает пресс-служба ФК "Ростов", глава минспорта Сирии Ибрагим Абазид поблагодарил донских спортсменов и руководство клуба за гостеприимство и организацию товарищеских матчей в Ростове-на-Дону с 5 по 12 сентября.

"Для продолжения дружбы между нашей ассоциацией и "Ростовом", мы хотели бы пригласить ваш клуб в нашу страну в ближайшем будущем", - говорится в документе.

Напомним, что на стадионе "Олимп-2" игроки сборной Сирии провели два товарищеских матча против основного и молодежного состава "Ростова", которые закончились победой хозяев поля.