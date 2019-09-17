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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд отпустил из-под стражи мужчину, ударившего работницу тира в Анапе

Текст: Ирина Белова

В Краснодарском краевом суде обидчика работницы пляжного тира в Анапе отпустили из-под стражи.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе суда, судья изменил меру пресечения - вместо содержания под стражей вынес запрет определенных действий (статья 105.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ).

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- Ему запрещено покидать жилище с 23.00 до 6.00, находиться в местах массовых мероприятий, общаться с потерпевшей и свидетелями по делу, кроме его родственников, а также необходимо являться по вызову суда, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю выявило в виновнике, жителе кубанского города Крымска, должника и из-за отказа оплатить ущерб лишило его гидроцикла. За аналогичные деяния судебные приставы также вынесли штраф на общую сумму более 80 тысяч рублей и, чтобы не лишиться домашнего имущества, супруга обвиняемого погасила задолженность.

По информации правоохранителей, вечером 11 августа в тир на пляже Анапы пришла пострелять компания мужчин. Работница отказалась предоставлять им ружья из-за того, что они были в нетрезвом состоянии. Один мужчина стал агрессивно себя вести и даже рассек девушке лоб винтовкой. Инициатора конфликта задержала полиция.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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