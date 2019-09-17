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17.09.2019 20:30
Рубрика: В мире

Трамп ответит на атаки в Саудовской Аравии в ближайшие дни

Текст: Константин Волков
Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни определится с реакцией на атаки на нефтепромыслы в Саудовской Аравии, об этом заявил 17 сентября вице-президент США Майкл Пенс.

Пенс, в частности, процитировал Трампа. "Как сказал президент США, мы не хотим ни с кем войны, но США подготовлены. Вероятно, за этими атаками стоит Иран. Мы готовы защитить собственные интересы, а также - союзников в регионе".

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По словам Пенса, сейчас американская сторона изучает доказательства и проводит консультации.

"США сохранят свое энергетическое доминирование и предпримут все необходимые действия, чтобы защитить страну, войска и союзников в Персидском заливе", подчеркнул вице-президент.

Сегодня же в Саудовскую Аравию должен вылететь госсекретарь США Майкл Помпео, чтобы обсудить на месте варианты ответа на удар по нефтяным месторождениям национальной нефтяной саудовской компании Saudi Aramco, крупнейшей в мире по добыче и объему нефтяных запасов. В ночь на 14 сентября предприятия этой компании, расположенные в городе Абкаик на востоке Саудовской Аравии.

Фото: youtube.com
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Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы из организации "Ансар Алла", воюющие с коалицией, возглавляемой Эр-Риядом. Однако Вашингтон полагает, что за атакой может стоять Иран. Сама атака, как сообщила американская телекомпания CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, произошла из южной части Ирана. Атака, согласно этой информации, могла проходить в два этапа - сначала множеством беспилотников со взрывчаткой, а следом - низколетящими ракетами, которые остались незамеченными радарами саудовской ПВО.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, полагают, что ущерб от атаки для Aramco на предстоящем IPO может составить порядка 300 миллиардов долларов.

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