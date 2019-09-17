Туристические доходы Грузии существенно снизились из-за оттока россиян

В августе 2019 года доходы Грузии от туризма оказались на 46,8 миллиона долларов (10,6 процента) меньше, чем в августе годом ранее. В июле потери были 57,8 миллиона долларов (13,3 процента). Об этом сообщил 17 сентября Нацбанк Грузии в аналитическом обзоре.

При этом в целом Грузия за январь-август 2019 года получила на 4,1 процента больше за счет туризма (2,32 миллиарда долларов), чем за аналогичный период 2018 года.

Снижение турпотока в Грузию из России произошло после антироссийских выступлений в конце июня и приостановки прямого авиасообщения Москва-Тбилиси. Также туркомпаниям было рекомендовано воздержаться от продажи туров в Грузию. В результате поток туристов из России в июле 2019 года оказался на 12 процентов меньше, чем в июле 2018 года, а в августе туда приехало россиян на 6 процентов меньше, чем годом ранее.