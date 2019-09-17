В ФСБ уточнили число задержанных браконьеров из КНДР

Более 80 граждан КНДР на двух рыболовных шхунах были задержаны в Японском море сотрудниками ФСБ РФ, сообщили в ведомстве. Напомним, задержание произошло после вооруженного инцидента: пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшиеся незаконным выловом. После этого браконьеры напали на членов осмотровой группы российского пограничного корабля и ранили троих моряков.

"Принятыми мерами противоправная деятельность выявленных в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ) северокорейских браконьеров пресечена, - говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. - Задержаны две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР".

В связи с этим временный поверенный в делах посольства КНДР в Москве Чин Чжон Хёп был вызван в МИД РФ в Москве, передает РИА Новости. Дипломат пробыл там около часа и по завершении визита не дал прессе никаких комментариев.