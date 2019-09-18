Ученые изобрели альтернативу традиционным прививкам

Специалисты медицинского центра Университета Рочестера (США) предложили новый способ защититься от гриппа. Пластырь с вакциной способен стимулировать иммунную систему также как и традиционная прививка, каких-либо осложнений при этом не зафиксировано.

Полный текст исследования опубликован в Journal of Investigative Dermatology, пресс-релиз приводит Eurekalert. Пока пластырь не был протестирован на людях, но ученые говорят, что этот способ вакцинации в перспективе способен заменить традиционную. Такая прививка может проводиться без участия медицинских работников и не потребует последующей утилизации медицинских отходов.

Ведущий автор исследования Бенджамин Л. Миллер пояснил, что способы доставить вакцину в организм без иглы изучались в течение двух десятков лет. Проблема в том, что большие молекулы белков вакцины против гриппа сложно заставить проникнуть через кожу, поскольку ее функция - выводить что-либо из организма наружу. Ученые использовали опыт лечения пациентов с атопическим дерматитом и экземой. У них кожный барьер позволяет проникать аллергенам внутрь и встречаться с иммунной системой.

Причина - небольшой трансмембранный белок из семейства клаудинов, выполняющий барьерную функцию. У пациентов с экземой его количество снижено. Ученые решили, что это ключ к безинъекционной прививке.

Они разработали синтетические пептиды, которые ингибируют этот клаудин, помогая кожному барьеру впустить нужные белки. Токсического эффекта при этом обнаружено не было. Затем они создали пластырь, который содержит пептиды и рекомбинантную вакцину против гриппа. Изобретение ученые протестировали на мышах. В течение трех месяцев наблюдений они пришли к выводу, что кратковременное нарушение кожного барьера не приводило к каким-либо последствиям: в течение суток кожа возвращалась к нормальному состоянию.

Ученые говорят, что будут проводить дальнейшие испытания пластыря на животных, чтобы затем проверить его на добровольцах среди людей. Подобная технология может быть очень востребована во всем мире в качестве быстрого и дешевого способа вакцинировать людей не только от гриппа, но и от других заболеваний.