Белорусскую АЭС защитят от инцидентов с дронами

Атомная станция в Островцах, пояснил отраслевой чиновник, будет защищена и от инцидентов с дронами. "Этот вопрос решен на высоком уровне, требования белорусского законодательства в этом плане даже выше, чем в других странах". Касаясь текущих работах на станции, он сообщил, что на первом энергоблоке специалисты уже практически вышли на предпусковые операции. Персонал станции, по словам замминистра, задействован в режиме, который является рабочим для уже действующей станции. Проведены и гидроиспытания оборудования первого и второго контуров.

А на втором блоке, пуск которого намечен на будущий год, активно монтируется основное технологическое оборудование, идет подготовка к этапу подачи напряжения на собственные нужды, чтобы можно было проводить индивидуальное тестирование смонтированного оборудования.

Отвечая на вопрос о выборке российского кредита на строительство станции, замминистра дал понять, что у белорусской стороны "нет сегодня проблем с финансированием объекта, и их не ожидается в будущем. Финансированием мы будем обеспечены вплоть до ввода двух блоков".

Как уже информировал "СОЮЗ", Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту. Генеральный подрядчик строительства БелАЭС - инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".