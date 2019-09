Disney может переснять "Кредо убийцы"

Disney может полностью перезагрузить "Кредо убийцы" (Assassin's Creed), франшизу по серии одноименных видеоигр от Ubisoft.

Об этом сообщает ресурс We Got This Covered, кивнув на свой источник в компании, знакомый с положением дел.

Углубленной конкретики нет, но не исключено, что можно ждать сериал - для собственного стриминга корпорации Disney+. А если предприятие "выстрелит", возможна и еще одна полнометражка - "или две".

Первая экранизация в постановке Джастина Курзеля - с Фассбендером, Котийяр и Айронсом - вышла в 2017 году и не придерживалась сюжета игр, пытаясь идти своим путем - вбок.

Что не нашло активной поддержки поклонников - 125-миллионный проект собрал лишь 240 миллионов кассы (т.е. лента провалилась в прокате) и волну негатива (наша рецензия - здесь). В результате идея сиквела была забыта. Как видим - лишь на недолгое время.

Впрочем, информация о перезапуске AC - лишь слух, пока не подкрепленный официальными комментариями студии.

Ранее сообщалось, что в одном из фильмов Marvel в 2021 году может появиться Дэдпул.