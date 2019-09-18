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Disney может переснять "Кредо убийцы"

Новости
    18.09.2019, 16:17
Текст:   Олег Усков

Disney может полностью перезагрузить "Кредо убийцы" (Assassin's Creed), франшизу по серии одноименных видеоигр от Ubisoft.

Фото: kinopoisk.ru
Шварценеггера не станут омолаживать в новом "Терминаторе"

Об этом сообщает ресурс We Got This Covered, кивнув на свой источник в компании, знакомый с положением дел.

Углубленной конкретики нет, но не исключено, что можно ждать сериал - для собственного стриминга корпорации Disney+. А если предприятие "выстрелит", возможна и еще одна полнометражка - "или две".

Первая экранизация в постановке Джастина Курзеля - с Фассбендером, Котийяр и Айронсом - вышла в 2017 году и не придерживалась сюжета игр, пытаясь идти своим путем - вбок.

Что не нашло активной поддержки поклонников - 125-миллионный проект собрал лишь 240 миллионов кассы (т.е. лента провалилась в прокате) и волну негатива (наша рецензия - здесь). В результате идея сиквела была забыта. Как видим - лишь на недолгое время.

Впрочем, информация о перезапуске AC - лишь слух, пока не подкрепленный официальными комментариями студии.

Ранее сообщалось, что в одном из фильмов Marvel в 2021 году может появиться Дэдпул.

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