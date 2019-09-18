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18.09.2019 21:28
Рубрика: Общество

Ученые вернулись к "феномену Кальман" - мировому рекорду долголетия

Текст: Наталья Панасенко
Фото: AP Photo / Francois Mori Фото: AP Photo / Francois Mori
Фото: AP Photo / Francois Mori

Ученые из Женевской университетской клиники (Швейцария) вместе с французскими коллегами, предоставив "исторические и эпидемиологические свидетельства долголетия" Жанны Кальман, доказывают, таким образом, что она действительно умерла в возрасте 122 лет и 156 дней, сообщает NZZ.

Спустя двадцать с лишним лет после смерти старейшей долгожительницы на Земле ученые были вынуждены провести новое историко-демографическое исследование в связи с заявлением своих российских коллег, в частности математика Николая Зака, которые в 2018 году поставили под сомнение факт ее долголетия.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Российские ученые выдвинули гипотезу о мошенничестве, предоставив несколько доказательств подлога. По их утверждению, Жанна Кальман умерла в далеком 1934 году, а ее дочь Ивонн стала выдавать себя за мать, чтобы не платить налог на имущество, и, таким образом, прожила до 99 лет под чужим именем. Ивонн официально умерла в 1934 году от туберкулеза.

Кроме того, случай Жанны Кальман выбивается из общей статистики, по мнению российских ученых, и достичь 122-летнего возраста статистически невозможно.

Франко-швейцарская команда ученых в ответ на математическую модель Зака разработала свою вероятностную математическую модель, основанную на демографических данных. О результатах своего исследования они сообщили в статье, опубликованной на днях в Journal of Gerontology.

В исследовании также участвовал Жан-Мари Робин из Национального института здравоохранения и медицинских исследований Франции (Inserm) и Высшей школы практических исследований. Еще в 1998 году он представил исторические свидетельства долгожительства Кальман - он исследовал ее случай и написал несколько работ, неоднократно встречался с ней перед ее смертью, чтобы подтвердить статус старейшего человека на Земле. "Теория заговора российских ученых ставит под сомнение мою работу", - цитирует NZZ Робина.

В ходе нового исследования ученые проанализировали исторические и демографические данные с нуля. Команда во главе с Франсуа Германом из Женевского университета детально изучила математическую гипотезу Николая Зака.

Фото: iStock
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Чтобы ответить на вопрос, можно ли дожить до 122 лет, коллеги Германа разработали математическую модель, основанную на демографических данных. Они проанализировали продолжительность жизни людей, родившихся во Франции в 1875 году, в год рождения Кальман. А также - родившихся в 1903 году: из них никого не осталось в живых. На основании этих данных исследователи рассчитали вероятность того, сколько человек может дожить до возраста 100, 101, 102 года и так далее.

Эта вероятность была использована для расчета максимального долголетия и составила от 119 до 123 лет. Герман резюмировал: примерно один из 10 миллионов человек может дожить до 123 лет. Да, вероятность чрезвычайно мала, но все-таки статистически возможна.

На момент смерти Кальман следующий долгожитель был моложе ее на десять лет. Однако с тех пор одному долгожителю исполнилось 119 лет, а пяти другим - 117 лет. "Разрыв становится все меньше, - говорит Герман. - Кальман просто опередила свое время".

Фото: Аркадий Колыбалов.
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Кроме того, ученые предоставили несколько официальных документов из разных периодов жизни Кальман, которые подтверждают личность француженки. Исследователи также пишут, что уважаемая семья Кальман была слишком известна в местечке Арль, чтобы дочь могла выдать себя за мать.

По словам Робина, дожить до такого преклонного возраста Жанне Кальман помогло удачное стечение обстоятельств, а именно: хорошая наследственность (многие ее предки, в том числе и брат, были долгожителями), благополучная среда и …просто удача.

Однако поскольку внук Кальман погиб в автокатастрофе молодым и не оставил после себя потомства, дальнейшее изучение феномена долголетия этой семьи невозможно.

Общество Наука
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