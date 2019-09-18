Игрок "Зальцбурга" установил рекорд ЛЧ, а клуб забил шесть мячей "Генку"

Австрийский "Зальцбург" в стартовом матче группы Е Лиги чемпионов разгромил бельгийский "Генк" - 6:2. Нападающий победителей Эрлинг Холланд установил новый рекорд турнира.

Футболисты и болельщики бельгийского "Генка" надолго запомнят первый тайм матча против "Зальцбурга". Австрийский клуб, не относящийся к грандам европейского футбола выиграл стартовые 45 минут со счетом 5:1.

Героем тайма стал нападающий Эрлинг Холанд, который уже в первом тайме дебютного матча группового раунда оформил хет-трик. Такого результата в первой же игре не добивался никто. Норвежец открыл счет на 2-й минуте встречи, а также поразил ворота соперника на 34-й и 45-й минутах.

Тот, кто внимательно следил за молодежным чемпионатом мира, запомнил Холанда. Он стал лучшим бомбардиром того турнира, причем забил всего в одном матче своей сборной. В ворота Гондураса этот форвард отправил сразу 9 мячей.

По разу отличились также Хван Хи Чан и Доминик Собослаи, а у гостей - Джон Лукуми. Во втором тайме команды обменялись голами. Мбвана Самата сделал счет 5:2, но Андреас Ульмер снова увеличил разницу в счете до четырех голов.

По итогам первого тура "Зальцбург" - лидер группы Е. У набравшего три очка "Наполи" куда более скромная разница мячей.