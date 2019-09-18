"Ливерпуль" начал защиту титула с поражения в Неаполе

Действующий победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов уступил "Наполи" - 0:2.

Английский "Ливерпуль" второй год подряд на групповой стадии Лиги чемпионов встречался с итальянским "Наполи". Как и год назад, выезд в Неаполь не принес команде Юргена Клоппа положительных эмоций. Действующий победитель Лиги чемпионов снова оказался повержен "Наполи".

В первом тайме зрители не увидели голов. Да и по ходу второй половины встречи начало казаться, что встреча так и закончится нулевой ничьей. Но судьбу встречи решила грубая ошибка гостей. Кальехон ворвался в штрафную "Ливерпуля", где против него нарушил правила Робертсон. Арбитр без колебаний указал на точку.

С 11-ти метров Мертенс не оставил шансов Адриану. А в компенсированное время все надежды команды Клоппа на спасение разбил Льоренте, установивший окончательный результат матча - 2:0. В группе Е после этого ожидается интересная борьба за первое место.