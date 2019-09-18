Как защититься от простуды осенью

Терапевт Алексей Кочергин рассказал, как уберечь себя от простуды в промозглую осеннюю погоду.

В первую очередь, необходимо одеваться по погоде. "А если человек уже промок, то стоит максимально быстро высохнуть и по возможности принять горячий душ и переодеться во что-то сухое", - заявил врач "Вечерней Москве".

Также он объяснил, вирусы и бактерии, которые есть в организме у каждого человека, активизируются из-за стресса или переохлаждения. "И препаратов, которые могли бы предотвратить вирусную инфекцию, в мире не существует", - подчеркнул терапевт.

При этом он посоветовал закаляться и заниматься физкультурой.

Что касается профилактики гриппа, то основной способ - ежегодная вакцинация. Она начинается с сентября и защищает организм на год.

Раннее было названо неэффективное лекарство для лечения простуды. "Самое бесполезное средство - все что касается иммуномодуляторов и иммуностимуляторов", - рассказывала врач общей практики Ирина Добрецова.