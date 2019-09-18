"Психологически я все та же. Все та же Маша, которая трясется перед планкой. Так и должно быть". Фото: Наталия Федосенко/ ТАСС

В их числе и одна из главных звезд предстоящего турнира, двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене. Перед ЧМ-2019 спортсменка рассказала "РГ" о подготовке к главному старту года.

Нынешний сезон у вас получается необычно длинным. Тяжело на протяжении столь долгого времени находиться в форме?

Мария Ласицкене: Не знаю, поскольку целиком и полностью доверяю своему тренеру Геннадию Гариковичу Габриляну. А он, в свою очередь, прекрасно знает, что, во сколько и в какой день. Уверена, что он все правильно спланирует. Но вообще, логично предположить, что держать форму так долго - сложно. Обычно сезон укладывается в четыре месяца. А у нас еще и участие в Военных играх намечается. Мой сезон вообще в середине октября закончится. Очень любопытно получается. Но еще любопытней будет зимний сезон, когда начнется уже подготовка к Токио.

На отпуск время останется?

Мария Ласицкене: Мой тренер никогда не сокращает мой отпуск. Месяц я обязательно должна отдохнуть. Учитывая насыщенность сезона.

Вы как-то сказали, что нуждаетесь в психологической подготовке к чемпионату мира. Вы? Двукратная чемпионка мира?

Мария Ласицкене: Титулы говорят только о том, что у меня есть опыт выступления на стартах разного уровня. Но психологически я все та же. Все та же Маша, которая трясется перед планкой. Так и должно быть. Должны быть сомнения, вопросы. Единственный ответ у меня может быть только таким: ты сделала все от себя зависящее, у тебя есть гениальный тренер, который приложил много усилий, чтобы ты была тут, все у тебя есть - делай. О самоуверенности речи не идет. Это знание своей силы.

Вы уже бывали в Катаре? Нужна там какая-то особая адаптация к климату, например?

Мария Ласицкене: Десять лет назад участвовала в Гимназиаде, которая проводилась в Дохе. Нам было по 16 лет. Помню, вышли из самолета и словно попали в сауну. А на дворе стоял декабрь. С другой стороны, все в одних условиях. И потом - это новый опыт. К тому же я знаю, что там прекрасно принимают и легкую атлетику любят. Они разбираются в этом виде спорта, недостатка в болельщиках не будет.

Летом вы выступили с критикой руководства Всероссийской федерации легкой атлетики. Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин после этого попытался с вами поговорить?

Мария Ласицкене: Нет, мы не виделись и не разговаривали.

А из федерации кто-нибудь с вами контактировал?

Мария Ласицкене: Ни с кем не общалась. Лично со мной никто на связь не выходил. Но я не думаю, что это из-за того, что им все равно. Просто они знают, какая у меня позиция. Все останутся при своем. Да и нужны ли сейчас разговоры? Сейчас надо дело делать: уже через год Олимпиада в Токио, и не хочется, чтобы повторилась ситуация 2016 года, когда российских легкоатлетов не допустили до стартов.

Кто-то вас поддержал?

Мария Ласицкене: Честно говоря, мне никто особо не звонил. Но сейчас, наверное, время такое, что все делается лайками и комментариями. Я знаю, что с Геннадием Гариковичем общались многие тренеры, передавали мне теплые слова. Мол, Маша, мы с вами.

У вас регулярно спрашивают про возможность смены гражданства, и вы всегда даете отрицательный ответ. После слов Шляхтина ваша уверенность не поколебалась?

Мария Ласицкене: Никакой смены гражданства. Я - россиянка, делаю все, чтобы о нашей легкой атлетике узнавали во всем мире. Никогда подобных мыслей не появлялось. Здесь мой дом, моя родина.

Шла речь, что уже до чемпионата мира ВФЛА восстановят в правах. Верите?

Мария Ласицкене: Нет. К сожалению. Мне бы ужасно хотелось ошибаться, но, даже если это произойдет, нам уже прислали заявки на участие в чемпионате мира как нейтральным спортсменам. Если сейчас что-то решится, то это вряд ли что-то поменяет. Чемпионат мира - огромная махина, которая давно запущена. Все дедлайны прошли. И даже если нас восстановят, все не произойдет по щелчку. Мол, мы вас восстановили, все забыли, идем дальше, молодцы. Это будет работа, шаг за шагом. Нам еще многое предстоит пройти.

Обсуждалось, что вне зависимости от ситуации с ВФЛА российских легкоатлетов могут пустить на Олимпиаду-2020 в Токио…

Мария Ласицкене: Опять же, с ноября 2015 года нас приучили к тому, что в этом мире все возможно. О какой бы справедливости ни шла речь. Если честно, есть место переживаниям.

Как часто к вам приходит осознание того, что в последние годы вы - главное напоминание для остального мира, что вот есть такая российская легкая атлетика?

Мария Ласицкене: Хочется, чтобы нас было больше. Да и не одна я сейчас. У нас подрастает молодая команда, которая уже показывает неплохие результаты. Конечно, мне приятно, что я выполняю такую миссию, но я стараюсь не делать это самоцелью. Цель - результаты, планка. А то, что в запросе "легкая атлетика" выскакивают фотографии Марии Ласицкене, - приятный бонус, с одной стороны. С другой - напоминание для всех, что ситуация, в которой мы оказались, не должна сломить. И не сломила.