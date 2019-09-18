"Лейпциг" обыграл "Бенфику" в Лиге чемпионов

В группе G, в которой выступает "Зенит" из Санкт-Петербурга, после первого тура единоличное лидерство захватил "Лейпциг". Немецкий клуб на выезде переиграл "Бенфику" - 2:1.

В этой группе подобрались примерно равные по силам соперники. И в стартовом туре три очка сумел набрать лишь немецкий клуб. Ранее во Франции "Лион" принимал "Зенит" и этот матч завершился вничью - 1:1.

"Бенфика" на правах хозяина больше владела мячом, чаще била по воротам, однако результата португальский клуб добиться так и не смог. Судьба встречи решилась в середине второго тайма. На 69-й минуте Тимо Вернер вывел "Лейпциг" вперед, он же спустя менее чем 10 минут заставил трибуны стадиона в Лиссабоне застыть в тишине.

Но все же "Бенфика" не сдалась и смогла отыграть один мяч на 84-й минуте стараниями Хариса Сеферовича. Хозяева продолжили осаду ворот немецкого клуба, однако забить второй гол им не удалось.

После первого тура "Лейпциг" набрал три очка, по одному у "Зенита" и "Лилля", а "Бенфика" заметно осложнила себе задачу выхода из группы. А заодно не смогла принести Португалии столь желанные очки в таблицу коэффициентов УЕФА.