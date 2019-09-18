На ВДНХ протестировали 5G

На территории выставочного комплекса ВДНХ в сети 5G протестированы инновационные решения, которые способны повысить безопасность дорожного движения в городах.

Компания МТС показала в действии концепцию Connected Car. Она позволяет автомобилю, подключенному к 5G, взаимодействовать с дорожной инфраструктурой и другими участниками движения.

Технологию продемонстрировали на примере трех решений - "умный обгон", "умный перекресток" и "безопасный пешеход". "Главные преимущества сетей пятого поколения - высокая скорость и минимальная задержка сигнала. Именно поэтому возможности 5G незаменимы в тех отраслях, где важно мгновенное и полное получение информации. Департамент информационных технологий Москвы поддерживает операторов связи и разработчиков, которые уже активно тестируют инновационные решения в городском хозяйстве, медицине и транспорте. Их внедрение поможет сделать столицу еще более комфортной и безопасной для горожан", - отметил министр Правительства Москвы, руководитель департамента Эдуард Лысенко.

Решение "умный обгон" направлено на улучшение обзора при обгоне - одном из самых опасных маневров. В демонстрации были задействованы два автомобиля. Первый оборудовали фронтальной камерой с углом обзора 100 градусов. Она по сети 5G передавала изображение дорожной обстановки на экран бортового компьютера идущего сзади автомобиля. В результате водитель второй машины мог оценить ситуацию на дороге еще до начала обгона.

Решение "умный перекресток" помогает минимизировать "слепую зону" водителя. Оно реализовано благодаря взаимодействию автомобиля с дорожной инфраструктурой. На опоре освещения на пересечении дорог была установлена видеокамера с обзором 360 градусов, подключенная к 5G. По запросу водителя она выводила на экран бортового компьютера вид на перекресток сверху.

Решение "Безопасный пешеход" для автомобиля аналогична решению "умный обгон". В версии для пешехода дорожную ситуацию анализировала установленная на столбе видеокамера с круговым обзором. Если человек оказывался в "слепой зоне" приближающегося автомобиля, видеокамера через сеть 5G отправляла ему предупреждение об опасности, которое высвечивалось на очках дополненной реальности. Это решение можно адаптировать и для смартфонов, в том числе для слабовидящих с использованием звукового сигнала.

"По нашим подсчетам, если 80% автомобилей будут обладать подобными системами, количество ДТП только с пешеходами и велосипедистами может сократиться примерно вдвое. Мы рассматриваем 5G как основу для создания комплекса решений Smart City, которые свяжут различные элементы инфраструктуры города в единую удобную и эффективную сеть. Среди ближайших планов МТС - разработка беспилотной спецтехники для коммунальных служб и различных AR-решений, в том числе для индустрии туризма", - отметил директор МТС в Московском регионе Игорь Егоров.

Обмен данными осуществляется через сеть 5G. Благодаря скорости передачи данных до трех гигабит в секунду и сверхмалой задержке сети, она позволяет передавать большие объемы информации в режиме реального времени. Все три решения работают в сети 5G в диапазоне 4,9 ГГц со скоростью передачи данных до 3,7 Гбит/сек, что многократно выше, чем в стандартах LTE.