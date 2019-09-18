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18.09.2019 06:28
Рубрика: В мире

Пенс: Военные США готовы ответить на удары по саудовским НПЗ

Фото: AP Photo/Alex Brandon Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: AP Photo/Alex Brandon

Американские военные готовы ответить на атаки беспилотников по нефтяным объектам Саудовской Аравии. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс во время выступления в экспертном центре Heritage Foundation в Вашингтоне.

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Эр-Рияд пообещал доказать причастность Ирана к атакам на НПЗ

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты защитят себя и союзников в Персидском заливе, а атаки на мировые поставки нефти ждет неудача. По словам Пенса, сейчас в Вашингтоне "изучают все данные", после чего глава Белого дома определит, какие действия стоит предпринять.

Пенс также отметил, что если Иран совершил эту атаку, чтобы надавить на президента США Дональда Трампа и заставить его отступить, то он потерпит неудачу. "Америка готова защищать свои интересы", - цитирует вице-президента РИА Новости.

По словам Пенса, в Саудовскую Аравию уже вылетел госсекретарь Майк Помпео, чтобы обсудить нападения на нефтяную инфраструктуру королевства. Ранее Пентагон направил в Эр-Рияд своих криминалистов, которые должны помочь местным властям в оценке атак на нефтяные объекты.

Саудовская Аравия восстановила поставки нефти в полном объеме
В мире США В мире Ближний Восток Саудовская Аравия
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