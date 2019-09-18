Пентагон направил криминалистов в Эр-Рияд в связи с атакой на НПЗ

Центральное командование Вооруженных сил США направило в Саудовскую Аравию криминалистов. Американские специалисты должны будут помочь местным властям в оценке атак на нефтяные объекты королевства.

Об этом во вторник заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд. По его словам, Вашингтон дает Эр-Рияду время для оценки произошедшего, однако, по мнению Данфорда, все указывает на то, что за нападением стоит Иран или связанные с ним силы, пишет ТАСС.

Напомним, что в субботу несколько месторождений в Саудовской Аравии подверглись атаке дронов, после чего произошли возгорания. В результате добыча нефти была сокращена вдвое. О причастности к нападению сообщили повстанцы-хуситы. В США, в свою очередь, обвинили Иран в пособничестве нападениям.