Всемирно известного информатора, который в 2013 году рассказал журналистам, как американские и британские спецслужбы следят за людьми в интернете, обвиняют в том, что он не предоставил в бывшие места службы свою книгу на визу, перед тем как отправить в печать, и тем самым нарушил соглашения о неразглашении, которые подписал с каждой из спецслужб. Однако требовать изъять книгу из продажи или хоть как-то препятствовать ее распространению Вашингтон, по собственному признанию, даже не будет пытаться. Вместо этого он решил просто отобрать у Сноудена гонорар за продажу мемуаров.

"Мы не позволим частным лицам обогащаться за счет Соединенных Штатов без соблюдения их обязательств по предоставлению своих работ на проверку перед публикацией", - заявил помощник генерального прокурора Джоди Хант. "Разведывательная информация должна защищать нашу страну, а не приносить личную прибыль", - вторит ему Закари Тервиллигер, федеральный прокурор Восточного округа штата Вирджиния, где и будут рассматривать иск против Сноудена. Но так как запретить информатору публиковать свои мысли США не могут из-за всем известной первой поправки к Конституции, которая касается свободы слова и самовыражения, то американские власти намерены претендовать на прибыль от продажи книги. Они уже потребовали от издательств, ответственных за публикацию, "убедиться, чтобы никакие средства не переводились Сноудену или туда, где он находится, пока дело не будет разрешено", говорится в официальном заявлении минюста. Под такое распоряжение ведомства попадают сразу три издательства: американские Macmillan Publishers Inc. и Henry Holt and Company, а также американский филиал их материнской компании немецкой Holtzbrinck Publishing Group. Доход от продажи прав на съемку кинокартин на основе книги, по мнению Вашингтона, тоже должен пойти в карман правительства США.

Спустя всего несколько часов после того, как на Сноудена подали в суд, его книга стала самой продаваемой в мире

По словам адвоката Сноудена и члена Американского союза защиты гражданских свобод Бена Визнера, если бы обвиняемый был уверен, что власти "добросовестно" отнесутся к проверке его мемуаров, то он бы подал их на рассмотрение. "Однако американское правительство продолжает настаивать, что факты, которые уже давно известны и широко обсуждаются, все еще каким-то образом являются засекреченными", - сказал Визнер, добавив, что в книге Сноудена нет ни одной государственной тайны, которая не была бы ранее опубликована "уважаемыми" новостными организациями.

На защиту бывшего сотрудника ЦРУ встал и директор фонда "Свободы прессы" Тревор Тимм. "Если бы минюст США так же беспокоился о систематических правовых нарушениях, которые осуществляются государственными программами массового слежения, как он сейчас пытается притупить влияние, которое могут оказать на общественность мемуары человека, поднявшего тревогу, - возмутился Тимм в интервью изданию The Verge. - Этот необоснованный иск является еще одной причиной, почему все должны прочитать книгу Сноудена".

И действительно, иск, поданный Вашингтоном, стал для "Личного дела" самой лучшей рекламой. Как рассказал в своем Twitter сам Сноуден, спустя всего несколько часов после того, как на него подали в суд, его книга стала самой продаваемой в мире. Она вышла более чем в 20 странах, включая Россию, США, Великобританию и Францию. В своей книге Сноуден рассказал о том, как американские спецслужбы используют электронные методы слежения за собственными гражданами и иностранцами, как он помогал создавать эту систему и почему в итоге решил передать секретные данные журналистам. В своих мемуарах Сноуден также описал опыт проживания в России, включив в текст дневники своей тогда еще девушки Линдсей Миллс, чтобы показать историю своего бегства из США ее глазами.

Взгляд из Франции

Париж закрыт

Когда Эдвард Сноуден в эфире радиостанции France Inter заявил о своем желании, чтобы президент Эмманюэль Макрон предоставил ему убежище во Франции, поначалу в Елисейском дворце на это никак не отреагировали. Но стоило министру юстиции Николь Беллубе, сделавшей акцент на конституции, где фигурирует "прекрасное положение" о покровительстве тем, кто подвергается преследованиям за защиту свобод, высказаться в поддержку этого демарша, как ее резко поставили на место. Представитель администрации главы Пятой республики заявил, что Беллубе "выразила исключительно собственное мнение".

То, что в Париже Сноудену не рады, определенно дал понять глава французского МВД Кристоф Кастанер. Судя по всему, именно ему поручили, официально не отказывая, пустить экс-сотрудника АНБ, скажем так, по большому кругу. Напомнив, что в 2013 году Сноуден уже обращался с аналогичной просьбой и ему тогдашним социалистическим правительством было отказано, министр указал на то, что во Франции предоставлением убежища занимается особая структура - Управление по защите беженцев и апатридов (Ofpra). Именно оно, являясь, по его словам, "независимым органом", решает эти вопросы. Правда, здесь хорошо известно, что это управление входит в штат министерства внутренних дел, ну а то, в свою очередь, подотчетно верховной власти.

В любом случае напрямую Сноуден обратиться в эту структуру при всем желании не может: заявления там принимают только от лиц, которые уже находятся на территории страны, а потому Сноудену для начала придется получить специальную визу во французском консульстве в Москве. В прошлый раз шесть лет тому назад ему в этом отказали без каких-либо внятных объяснений. Не исключено, что подобная история, по мнению местных экспертов, может повториться.

Причины же отказа лежат на поверхности. Парижу совсем не хочется лишний раз навлекать на себя гнев Вашингтона из-за бывшего спецагента, которому в США грозит многолетний тюремный срок по обвинению в шпионаже. Комментируя ситуацию, обозреватель радиостанции RTL дал понять, что Эмманюэль Макрон "вряд ли станет рисковать, особенно после G7 в Биаррице, где он всячески стремился сглаживать углы, общаясь с Дональдом Трампом".

Подготовил Вячеслав Прокофьев, Париж