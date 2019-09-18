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18.09.2019 16:50
Рубрика: Digital

Путин пообещал внедрить цифровую платформу для жалоб бизнеса

Текст: Кира Латухина
Цифровая платформа для жалоб бизнеса обязательно должна появиться и заработать. Об этом президент заявил на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Доме-коммуне МИСиС - памятнике конструктивизма.

Перед началом осмотра выставки Владимир Путин поздравил гендиректора АСИ Светлану Чупшеву с прошедшим днем рождения и подарил ей цветы. Чупшева рассказала, что к 15 ноября будет готова платформа для работы с обращениями предпринимателей, которую глава государства поручил создать по итогам Послания Федеральному собранию. "Регламент МВД уже утвержден, до 1 октября должны Следственный комитет и Генпрокуратура подключиться", - сообщила она.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В Послании президент поручил АСИ вместе с деловыми объединениями запустить специальную цифровую платформу, с помощью которой предприниматели могли бы сообщать о давлении на бизнес. "Сейчас были представлены предложения. Непросто это идет, - заметил он. ­- Тоже не стал там ничего комментировать, знаю реакцию некоторых своих коллег. Но хочу вас заверить: сделаю все, чтобы эта предлагаемая система в более совершенном виде или в каком-то другом реально функционирующем была внедрена".

"Ничего здесь не вижу опасного для правоохранительной сферы, кроме одного: сделать работу всей правоохранительной системы более эффективной, отвечающей требованиям сегодняшнего дня и обеспечивающим интересы общества", - пояснил Путин.

Digital Технологии Госфонды и контрольные органы Агентство стратегических инициатив РГ-Видео
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