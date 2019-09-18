Путин пошутил про бюрократию

На встрече с лидерами технологических проектов президент с юмором прокомментировал ситуацию с бюрократией.

Одним из участников беседы оказался глава космического стартапа Владислав Иваненко. Он обратился к президенту с рядом просьб помочь его делу. В том числе речь шла о лишних бюрократических препонах.

Бумаги у Иваненко на этот счет уже были и он их передал спецпредставителю президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрию Пескову. "Здесь все изложено? Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия, это лишнее звено. Дима, отдай", - с улыбкой "перехватил" документы глава государства.

Впрочем, потом Владимир Путин полистал огромную стопку и вернул ее чиновнику: а автору предложил все же подготовить ему выжимку - конкретно, что нужно и что мешает предпринимателю в его стартапе, по пунктам.