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18.09.2019 22:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Раненный коллегой в Москве полицейский находится в тяжелом состоянии

Сотрудник столичной полиции, получивший ранение при задержании коллеги возле метро "Рязанский проспект", находится "в стабильно тяжелом состоянии", передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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"Он получил многочисленные огнестрельные ранения. Состояние тяжелое, но стабильное, - сообщили агентству. - Операция в настоящий момент продолжается".

Напомним, что инцидент произошел вечером в среду: при попытке задержать сотрудника полиции, подозреваемого в получении взятки, были тяжело ранены двое полицейских. Один скончался на месте, второй был госпитализирован.

Сам стрелявший попытался скрыться, но был задержан.

Происшествия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Преступления правоохранителей
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