СК возбудил дело в отношении полицейского, застрелившего коллегу

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении полицейского, убившего своего коллегу в ходе перестрелки и ранившего еще одного оперативника, сообщает представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов").

По информации пресс-центра МВД России, нападение на сотрудников службы собственной безопасности произошло на станции метро "Рязанский проспект". Сейчас Главное управление собственной безопасности МВД России по поручению руководства Министерства проводит проверку обстоятельств случившегося.

"На месте преступления задержан сотрудник УВД на Московском метрополитене, который ранее подозревался в получении взятки. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, планировавших и проводивших оперативно-розыскные мероприятия в отношении подозреваемого. Материалы будут переданы в следственные органы", - говорится в сообщении.