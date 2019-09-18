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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Большегруз на встречке

Следствие выясняет причины смертельной аварии под Ярославлем
Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 209(7967)
Утром 14 сентября на 20-м километре автодороги Ярославль - Иваново лоб в лоб столкнулись большегруз MAN и рейсовый автобус ПАЗ, двигавшийся из Ярославля в райцентр Гаврилов-Ям. Погибли водители обоих ТС и шесть пассажиров автобуса, все - женщины. 28 человек травмировано, четверо из них до сих пор остаются в тяжелом состоянии.

Судя по тому, что осталось от пазика и кабины грузовика, удар был мощнейшим. Словно под каким-то прессом, искореженный автобус выбросило на обочину. Смятую кабину фуры разорвало на две части. На месте погибли семь человек. Позднее, уже вечером, в областной больнице скончалась 71-летняя женщина.

Из 28 раненых четверо - в тяжелом состоянии. Трое из них находятся в реанимации Ярославской больницы скорой помощи имени Соловьева, еще один пострадавший - в реанимации областной больницы. Семилетний ребенок, получивший рваную рану уха и травму живота, был доставлен в областную детскую больницу. Его состояние опасений не вызывает.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области/ РИА Новости
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В облздраве сообщили, что на месте происшествия работали 13 бригад скорой, а для оперативного оказания помощи в стационарах из дома были вызваны 44 врача. 15 сентября прошла видеоконференция ярославских специалистов с коллегами из всероссийского центра медицины катастроф "Защита" и Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени Бурденко. Главврач больницы имени Соловьева Игорь Виноградов сообщил, что тактика лечения наиболее тяжелых пациентов и выбранные медикаменты были одобрены.

Жители региона: не будь проезжая часть такой узкой, возможно, трагедии не случилось

По предварительным данным, трагедия на участке автодороги, отремонтированном всего месяц назад, произошла из-за выезда большегруза на полосу встречного движения. По словам начальника регионального управления ГИБДД Андрея Сироткина, об этом сообщил очевидец.- По предварительной информации, маневра по обгону грузовик не совершал, но неожиданно выехал на встречку. О причинах этого выезда пока сказать сложно, - добавил полковник Сироткин.

Погибшие водители автобуса и фуры были ровесниками: первый 1960 года рождения, второй - 1961-го. Сотрудник Гаврилов-ямского филиала Ярославского АТП, по данным правительства региона, имел 12-летний стаж работы на предприятии, перед рейсом проходил медосмотр. Выяснилось также, что во время лобового столкновения скорость автобуса не превышала 53 километра. Грузовик с прицепом MAN принадлежит частному предпринимателю из Краснодарского края.

Фото: РИА Новости
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После случившегося СК и полиция возбудили уголовные дела: СК - по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), полиция - по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц"). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования дела на контроль в Центральном аппарате СК. Кроме того, свою проверку начал Ространснадзор.

Жители региона выражают искренние соболезнования родственникам погибших и желают скорейшего выздоровления раненым. Но при этом обращают внимание на то, что, не будь проезжая часть такой узкой (по одной полосе в обе стороны), возможно, трагедии не случилось бы.

- Пока будут такие узкие, однополосные дороги, мы в опасности, - считает жительница Ярославля Татьяна. - Очень много фур-рефрижераторов. Чуть она в сторону - и все, конец любой машине…

Кстати

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал распоряжение об оказании материальной помощи родственникам погибших и пострадавшим. Близкие погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие - по сто тысяч. Средства будут выделены из резервного фонда правительства области.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область
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