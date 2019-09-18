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18.09.2019 16:52
Рубрика: Дороги

Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань

Текст: Марина Гусенко
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Министр финансов Антон Силуанов одобрил строительство двух участков транспортного коридора автодороги Москва-Казань. Об этом сказал министр транспорта Евгений Дитрих в Госдуме в ходе заседания комитета по транспорту и строительству.

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Эти участки станут частями коридора Европа - Западный Китай.

Речь идет о головном участке от Москвы до Владимира (в обход Владимира). Это, наверное, наиболее перегруженный на сегодняшний день участок трассы М-7. Ожидается, что он "разошьет" движение в Московском регионе, отметил министр. И об участке от Казани до Канаша, который даст возможность спуститься до Самары и пойти на российско-казахстанский пункт пропуска Сагарчин, добавил он.

#дороги