Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань

Министр финансов Антон Силуанов одобрил строительство двух участков транспортного коридора автодороги Москва-Казань. Об этом сказал министр транспорта Евгений Дитрих в Госдуме в ходе заседания комитета по транспорту и строительству.

Эти участки станут частями коридора Европа - Западный Китай.

Речь идет о головном участке от Москвы до Владимира (в обход Владимира). Это, наверное, наиболее перегруженный на сегодняшний день участок трассы М-7. Ожидается, что он "разошьет" движение в Московском регионе, отметил министр. И об участке от Казани до Канаша, который даст возможность спуститься до Самары и пойти на российско-казахстанский пункт пропуска Сагарчин, добавил он.