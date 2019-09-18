Завершилась активная фаза учения "Щит Союза-2019"

Все пять задач, поставленные руководством маневров "Щит Союза - 2019", выполнены участниками совместного оперативного учения, сообщает Минобороны РБ. Прежде всего, уточняет пресс-служба, воинские части отработали навыки ведения боевых действий за удержание оборонительных рубежей, отражения ударов средств воздушного нападения, высадки воздушного десанта, авиационной поддержки обороняющихся войск, а также стабилизации обстановки.

В ходе учений, пояснил начальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Олег Белоконев, была "создана динамичная и быстро меняющаяся обстановка, которая заставляет командиров и командующих принимать решения в кратчайшие сроки, решения неординарные, которые не прописаны в каких-то руководящих документах. Мы уходим от букварей и переходим к действиям, которые позволяют выполнять поставленные задачи наиболее качественно".

По оценке генерала, в ходе маневров система управления демонстрирует высокую степень устойчивости несмотря на то, что идет сильное радиоэлектронное воздействие и подавление. В настоящее время, уточнил он, "19-я механизированная бригада передана в состав первой танковой армии и управление этим подразделением осуществляет командующий войсками армии. Учитывая, что и техника, и язык у нас один, проблем в этом не возникает".

Положительно оценив боевые качества военнослужащих, Белоконев поблагодарил личный состав, который принимает участие в учениях, за их навыки и, безусловно, высочайшие результаты, которые они показывают здесь, а российских коллег, подчеркнул он, и "за предоставление уникального полигона, на котором мы выполняем задачи днем и ночью".

Как уже сообщал "СОЮЗ", маневры "Щит Союза-2019" начались шесть дней назад на полигоне Мулино в Нижегородской области. В нем принимали участие около 12 тысяч военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, а также до 70 самолетов и вертолетов, о чем в соответствии с требованиями Венского документа 2011 года были уведомлены государства - участники ОБСЕ.

От Беларуси в маневрах было задействовано более четырех тысяч человек личного состава, более 110 танков и боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, а также самолеты и вертолеты.