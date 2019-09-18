Новости

Путин утвердил поручения по подготовке актеров 14:15
Находка возрастом 10 миллионов лет не уложилась в теорию эволюции 14:12
В Сочи взорвали мину времен войны 14:07
Министр ЕЭК: ЕАЭС открыт для более глубокого сотрудничества с Японией 14:03
Эксперт оценил российскую ракету с "недостижимой дальностью" 14:00
Умер бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен 13:58
Власти Москвы и Таллина намерены развивать двусторонние отношения 13:58
В крымских МФЦ начали оформлять биометрические загранпаспорта 13:56
На Кубани рецидивист украл лошадь, чтобы добраться до дома 13:55
В Ингушетии задержали мужчину, похитившего девушку для женитьбы 13:54
Жителей Самарской области будут судить за похищение мужчины 13:46
Яхта "Сибирь" в кругосветном путешествии едва не осталась без матросов 13:46
Около больничной палаты Заворотнюк выставили круглосуточную охрану 13:45
Видео: Бывший пресс-секретарь Белого дома танцует в популярном телешоу 13:44
В СГ разработают "дорожную карту" по природоохранной деятельности 13:41
Предложено смелое объяснение феномену "инопланетной" звезды Табби 13:38
СК возбудил дело после ликвидации боевиков в КБР 13:37
Валуев вошел в Книгу рекордов России 13:37
Под Краснодаром нашли останки 20 человек 13:31
В Новой Зеландии снимут сериал "Властелин колец" 13:30
Москвичей в выходные ждут заморозки и снег 13:30
Создатель "Мистера Робота" снимет новый "Звездный крейсер "Галактика" 13:23
Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала осени 13:15
В Кузбассе из-за подземных пожаров начала проседать земля 13:11
Назван срок открытия Южного дублера Кутузовского проспекта 13:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Поиск лучшей жизни: Из каких городов России чаще всего уезжает молодежь
Поиск лучшей жизни: Из каких городов России чаще всего уезжает молодежь
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
18.09.2019 13:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Яхта "Сибирь" в кругосветном путешествии едва не осталась без матросов

Текст: Светлана Сибина (Омск)
На яхте "Сибирь", совершающей кругосветную экспедицию к берегам Антарктиды, пришлось почти полностью обновить команду. Несколько членов экипажа сошли на берег. В строю остались только капитан и его помощник.
Многие из сошедших на берег омичей расстроены, что не смогут продолжить кругосветку. Фото: Алексей Озеров Многие из сошедших на берег омичей расстроены, что не смогут продолжить кругосветку. Фото: Алексей Озеров
Многие из сошедших на берег омичей расстроены, что не смогут продолжить кругосветку. Фото: Алексей Озеров

Яхте пришлось сделать недельную остановку в порту Киль (Германия), а капитану отправиться за пополнением. На пресс-конференции, организованной "Российской газетой" в Омском доме журналистов, Сергей Щербаков рассказал о неожиданно возникшей кадровой проблеме.

Как оказалось, причиной массового схода экипажа на берег стали внезапно обострившиеся заболевания.

Фото: Сергей Лебединский
Команде яхты "Сибирь" больше всего мешает волокита с документами

- Мы попали в затяжной шквал с сильнейшим ветром и четырехметровыми волнами. Это вызвало обострение морской болезни у одного матроса, другой сорвал спину, третий не выдержал тяжелой работы, - пояснил Сергей Щербаков.

- Когда отсутствует половина экипажа, нагрузка вырастает в два раза, а времени на сон не хватает, - дополнил картину матрос Александр Азаров. - Видимо, это меня и подкосило.

Здоровым человеком всегда себя считал и молодой матрос Сергей Лебединский, имеющий большой опыт хождения под парусами, правда, по рекам. Однако из-за морской болезни уже через месяц плавания ему пришлось сойти на берег. Придя в себя, матрос, всегда мечтавший о кругосветке, решил вернуться на яхту, но снова потерпел фиаско.

- Из-за постоянной качки он находился в полной прострации, терял память. Я на своем веку много чего повидал, но с таким столкнулся впервые, - признался Сергей Щербаков.

По словам капитана, определить на берегу, насколько подвержен морской болезни человек, сложно.

Сейчас Щербаков сформировал новую команду, которая в пятницу прибудет в Киль, где состоится встреча с местными яхтсменами и соотечественниками. В тот же день вечером яхта "Сибирь" продолжит кругосветку. Всего ее участниками смогут стать 25 мореплавателей из разных регионов России, большинство имеют "штормовой" опыт.

Что касается самой яхты, у которой в северных морях лед и ветер сорвали часть обшивки борта, то после ремонта в Санкт-Петербурге она выглядит как новенькая. Правда, из-за вынужденных остановок экспедиция на несколько дней выбилась из графика. Однако предусмотренный временной люфт еще позволит путешественникам наверстать упущенное.

Как сообщала "РГ", кругосветная экспедиция яхты "Сибирь" - это международный проект, приуроченный к 200-летию открытия Антарктиды. Проект получил президентский грант. Яхтсменам предстоит повторить путь первооткрывателей белого континента - Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Флаг России в Антарктиде они планируют водрузить 28 января.

Справка "РГ"

Яхту "Сибирь" омичи спустили на воду в мае 1997-го. За двенадцать лет она совершила четыре витка вокруг планеты по экватору, посетила территориальные воды 44 государств. Четыре члена экипажа во главе с капитаном удостоены государственных наград.

Экономика Туризм Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия сократила вложения в госдолг США
СК возбудил дело после ликвидации боевиков в КБР
Из-под стражи выпущен программист, бросивший бутылку в росгвардейца
Посол Беларуси назвал возможный срок утверждения программы интеграции с РФ
Умер бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен