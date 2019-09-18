Яхта "Сибирь" в кругосветном путешествии едва не осталась без матросов

На яхте "Сибирь", совершающей кругосветную экспедицию к берегам Антарктиды, пришлось почти полностью обновить команду. Несколько членов экипажа сошли на берег. В строю остались только капитан и его помощник.

Многие из сошедших на берег омичей расстроены, что не смогут продолжить кругосветку. Фото: Алексей Озеров

Яхте пришлось сделать недельную остановку в порту Киль (Германия), а капитану отправиться за пополнением. На пресс-конференции, организованной "Российской газетой" в Омском доме журналистов, Сергей Щербаков рассказал о неожиданно возникшей кадровой проблеме.

Как оказалось, причиной массового схода экипажа на берег стали внезапно обострившиеся заболевания.

- Мы попали в затяжной шквал с сильнейшим ветром и четырехметровыми волнами. Это вызвало обострение морской болезни у одного матроса, другой сорвал спину, третий не выдержал тяжелой работы, - пояснил Сергей Щербаков.

- Когда отсутствует половина экипажа, нагрузка вырастает в два раза, а времени на сон не хватает, - дополнил картину матрос Александр Азаров. - Видимо, это меня и подкосило.

Здоровым человеком всегда себя считал и молодой матрос Сергей Лебединский, имеющий большой опыт хождения под парусами, правда, по рекам. Однако из-за морской болезни уже через месяц плавания ему пришлось сойти на берег. Придя в себя, матрос, всегда мечтавший о кругосветке, решил вернуться на яхту, но снова потерпел фиаско.

- Из-за постоянной качки он находился в полной прострации, терял память. Я на своем веку много чего повидал, но с таким столкнулся впервые, - признался Сергей Щербаков.

По словам капитана, определить на берегу, насколько подвержен морской болезни человек, сложно.

Сейчас Щербаков сформировал новую команду, которая в пятницу прибудет в Киль, где состоится встреча с местными яхтсменами и соотечественниками. В тот же день вечером яхта "Сибирь" продолжит кругосветку. Всего ее участниками смогут стать 25 мореплавателей из разных регионов России, большинство имеют "штормовой" опыт.

Что касается самой яхты, у которой в северных морях лед и ветер сорвали часть обшивки борта, то после ремонта в Санкт-Петербурге она выглядит как новенькая. Правда, из-за вынужденных остановок экспедиция на несколько дней выбилась из графика. Однако предусмотренный временной люфт еще позволит путешественникам наверстать упущенное.

Как сообщала "РГ", кругосветная экспедиция яхты "Сибирь" - это международный проект, приуроченный к 200-летию открытия Антарктиды. Проект получил президентский грант. Яхтсменам предстоит повторить путь первооткрывателей белого континента - Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Флаг России в Антарктиде они планируют водрузить 28 января.

Справка "РГ"

Яхту "Сибирь" омичи спустили на воду в мае 1997-го. За двенадцать лет она совершила четыре витка вокруг планеты по экватору, посетила территориальные воды 44 государств. Четыре члена экипажа во главе с капитаном удостоены государственных наград.