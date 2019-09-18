Омичка во время селфи прострелила себе голову

Омичка госпитализирована с травмами головы. Она выстрелила себе в голову из травматического пистолета во время селфи.

Инцидент произошел в одном из домов по улице Бородина. Как выяснилось, пистолет принадлежал сожителю омички. Она решила сфотографироваться с оружием, направила дуло в сторону головы, но вместо экрана телефона нажала на спусковой крючок.

При осмотре квартиры полицейские обнаружили у хозяина не только травматический пистолет МП-79, но также гладкоствольное оружие и нунчаки.

- На допросе владелец оружия сообщил, что нунчаки изготовил самостоятельно, - сообщает УМВД России по Омской области.

В отношении 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 223 УК РФ - "Незаконное изготовление холодного оружия".