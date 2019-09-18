Под Омском задержали подозреваемого в убийстве первоклассника

Оперативники задержали жителя села Новологиново Большереченского района, подозреваемого в убийстве своего семилетнего пасынка.

- На розыск подозреваемого был ориентирован весь личный состав УМВД России по Омской области, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

30-летнего ранее судимого мужчину поймали ночью в селе Атирка Тарского района - он шел через лес к своим родственникам.

Вечером 10 сентября жительница села Новологиново, вернувшись домой с работы, обнаружила в квартире тело семилетнего сына. Мальчик находился в квартире с отчимом, который скрылся сразу после гибели ребенка. По предварительным данным, он задушил первоклассника.