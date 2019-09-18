Скончалась еще одна пострадавшая при взрывах под Ачинском

Умерла заведующая военным складом в поселке Каменка Ачинского района Красноярского края. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональные СМИ, ее смерть могла быть вызвана полученной при взрыве баротравмой - физическим повреждением внутренних органов, вызванным разницей давлений между внешней средой и внутренними полостями.

Женщина, работавшая заведующей военными складами в Каменке, начала жаловаться на недомогание после случившихся на территории воинской части взрывов. Врачи поставили ей предварительный диагноз "остеохондроз". Несмотря на помощь медиков, женщина скончалась.

Напомним, взрыв и пожар на военном складе под Ачинском произошли 5 августа, местные жители были эвакуированы, один человек погиб, 14 пострадали. ЧП ликвидировалось силами министерства обороны и МЧС.