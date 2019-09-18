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18.09.2019 06:38
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Прочистили трубы

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 209(7967)
Единственный в Кузбассе большой акустический орган Sauer открыл новый концертный сезон после капитального ремонта, первого за всю его историю.
В ближайшие десять - пятнадцать лет орган в Кемерове будет звучать как новый. Фото: Государственная филармония Кузбасса В ближайшие десять - пятнадцать лет орган в Кемерове будет звучать как новый. Фото: Государственная филармония Кузбасса
В ближайшие десять - пятнадцать лет орган в Кемерове будет звучать как новый. Фото: Государственная филармония Кузбасса

"Король Sauer" - так любители музыки окрестили орган, установленный 35 лет назад в государственной филармонии Кузбасса имени Б. Т. Штоколова. Инструмент с уникальным звучанием привлекает многих известных исполнителей России и Европы.

Фото: mr_pavel_gorsky/instagram.com
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- Такого органа, как здесь, вы больше нигде не найдете, - говорит технический директор немецкого завода-производителя Томас Ланг. - Нашему предприятию уже 160 лет, в России около ста наших органов (в том числе в крупных городах Сибири), и каждый для нас как ребенок, за которым нужно следить и ухаживать, и ни один не похож на другие. Перед тем как создать конструкцию того или иного инструмента, мы смотрим на особенности здания и зала, где он будет находиться.

Средства на восстановление инструмента выделило правительство региона. Капитальный ремонт делали прямо в филармонии, разобрав орган "до нуля". Почти две тысячи труб, самая маленькая из которых не более 20 сантиметров, а самая большая - шесть метров, чистили и настраивали в течение двух летних месяцев.

- В реставрации участвовали мастера из Ярославля и Перми, специалисты с фабрики Sauer, пригласили и интонировщика. Это вообще отдельная каста, таких "ювелиров" в стране единицы. По окончании работ провели экспертизу звука, - рассказал настройщик музыкальных инструментов Александр Чащевой.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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