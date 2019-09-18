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18.09.2019 13:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе из-за подземных пожаров начала проседать земля

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Проседание грунта зафиксировано в кузбасском моногороде Киселевске - там, где уже несколько месяцев продолжаются работы по ликвидации подземных пожаров в законсервированных горных выработках.

В Кузбассе рядом с закрытой шахтой появились глубокие провалы

Видео с расползающимися по земле в сторону жилых домов трещинами на улице Парниковой накануне опубликовали в соцсетях местные жители. Люди опасаются, что почва проседает из-за усилившегося горения под землей. Однако власти уверяют: никакой опасности для горожан и их жилья нет.

Как сообщает мэрия, в понедельник приступили к третьему этапу работ - начали подавать воду с глиной в специально сделанные карты. На первом этапе в глубокие слои грунта подавалась вода с глиной, на втором - газообразный азот с пенообразующей жидкостью.

Сейчас процесс лично контролирует глава городского округа Максим Шкарабейников. Температура почвы на сегодняшний день упала до 20-50 градусов. А устранить нагрев полностью позволит проливка верхних слоев почвы.

Третий этап займет недели две (все будет зависеть от того, насколько активно почва примет глиняный раствор). Затем начнется четвертый этап - рекультивация. На участок завезут глину с грунтом, чтобы уже будущей весной высадить деревья.

Подземные пожары начались в Киселевске в конце мая. К ликвидации очагов власти приступили после многочисленных жалоб жителей, пробурив глубокие скважины в земле.

Экономика моногорода зависима от угольной отрасли, многие горные предприятия здесь находятся прямо в черте города и ведут добычу открытым способом.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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