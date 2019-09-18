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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Чудеса за ширмой

В Омске покажут мировые театральные эксперименты
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 209(7967)
Международный театральный фестиваль "В гостях у "Арлекина", участниками которого станут кукольники из десяти стран, откроется в Омске 24 сентября и продлится неделю. Форум проводится в шестой раз и успел завоевать популярность - билеты давно проданы.
В московском спектакле "Мучные младенцы" один из главных персонажей - обычная коробка. Но надо видеть, что она вытворяет на сцене… Фото: Московский театр кукол В московском спектакле "Мучные младенцы" один из главных персонажей - обычная коробка. Но надо видеть, что она вытворяет на сцене… Фото: Московский театр кукол
В московском спектакле "Мучные младенцы" один из главных персонажей - обычная коробка. Но надо видеть, что она вытворяет на сцене… Фото: Московский театр кукол

Традиционно афиша собрала только лучшие работы кукольных театров Европы, Азии, Южной Америки, России. Эти спектакли - и для малышей, и для подростков, и для взрослой публики. Но, к великому сожалению, три постановки из репертуара выпали.

Фото: Государственная филармония Кузбасса
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- В Боснии и Герцеговине летом произошел катаклизм - аномальный ливень полностью разрушил крышу местного театра. И деньги, выделенные на поездку в Россию, пришлось потратить на ремонт, - сообщила "РГ" координатор фестиваля Вероника Берман. - Театр из Чехии не получил грант на поездку. А это на наши деньги ни много ни мало один миллион рублей. С непредвиденными трудностями столкнулся и Шанхайский театр, планирующий показать сибирякам постановку с мощными декорациями и реквизитом. Парадокс, но ни одна отечественная транспортная компания не взялась привезти из Китая ценный груз, не говоря уж о гарантиях доставить его в Омск точно к фестивалю.

К счастью, от участия в нем кукольники из Поднебесной не отказались, но спектакль пришлось поменять. И теперь зрителям покажут постановку по мотивам древнекитайского мифа "Чудо-мальчик горы Хуа-шань". А во избежание накладок весь реквизит труппа везет с собой.

Стоит сказать, что Шанхайский театр приезжает в Омск уже в пятый раз. И в вновь проявил себя основательным и серьезным подходом к гастролям.

- Они загодя подготовили русские субтитры, приедут на два дня раньше, чтобы все хорошо отрепетировать, - пояснила Вероника Берман. - Японцы в этом смысле не менее ответственны. И уже позаботились о синхронном переводе своего спектакля. На сей раз, они везут "Дом оборотней". В Японии постановку про демонов и привидения показали уже 1600 раз, но она до сих пор продолжает собирать полные залы.

В афише фестиваля - постановки театров Финляндии, Сербии, Бразилии, Польши, Испании. Есть и один из лучших французских спектаклей - "Иди!". Примечателен он еще и тем, что поставила его Полина Борисова - внучка известного режиссера Анастасии Варжало, которая возглавляла Омский театр кукол с 1958 по 1976 год. Мир тесен...

Как всегда, на фестивале будет работать мощная команда переводчиков - более двадцати опытных лингвистов, а также отличников старших курсов ОмГУ. Ни один иностранный гость не будет чувствовать себя брошенным, заявляют в оргкомитете. Всего в Омск приедет около 170 гастролеров.

Российские кукольники в афише фестиваля "В гостях у Арлекина" представлены не менее широко: Москва, Тюмень, Санкт-Петербург. Екатеринбург на семиметровой фуре везет декорации спектакля "Дон-Кихот" - номинанта "Золотой маски-2019". Иркутяне покажут постановку для взрослых "Утиная охота" по мотивам произведения Вампилова.

- Современная кукольная драматургия - это поиск новых форм и художественных решений. Омский фестиваль дает возможность увидеть эту многообразную палитру, - признается директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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