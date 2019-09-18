За дело об убийстве новосибирского кота взялись следователи

Уголовное дело о жестоком обращении с животными в новосибирском Академгородке передано из полиции в областное Следственное управление СКР. Как отметили в ведомстве, это объясняется широким общественным резонансом расследуемого преступления.

Печальная история получила огласку в начале августа, когда жительница Советского района Новосибирска обнаружила изувеченное тело своего питомца, кота Моти, в мусорном баке. Записи с камер наблюдения позволили в короткие сроки отыскать того, кто разделался с животным.

В убийстве кота подозревают девушку, жившую по соседству с хозяевами Моти. Возможно, он был не первой жертвой предполагаемой живодерки, во всяком случае, потерявшая кота сибирячка рассказала о неких "страшных находках" в квартире подозреваемой.

Как уточнили в СК, сейчас в рамках уголовного дела проводится биологическая судебная экспертиза.