Детский омбудсмен Анна Кузнецова встретилась с мамой Айши

Лидия Ажигова, так зовут маму маленькой Айши, прилетела в Москву из Ингушетии, чтобы встретиться с Анной Кузнецовой, сообщает пресс-лужба детского уполномоченного.

Лидия обратилась к детскому омбудсмену с просьбой помочь вернуть собственную дочь. Мама Айши рассказала, что дочь вместе с двумя сыновьями забрали родственники по отцовской линии. Через некоторое время мальчиков отдали матери, а вот Айша осталась в "плену" у родственников. В семье родной тети девочка жила около года. По словам матери, она не знала, как живет ее дочь, потому что родственники не давали ей встречаться с ребенком. Узнав о том, что Айша попала в больницу Назрани, Лидия тут же отправилась к дочери, но ее не пустили.

Анна Кузнецова отметила, что с правовой точки зрения сейчас ничто не препятствует тому, чтобы мама навестила дочь в больнице. Женщина не лишена и не ограничена в родительских правах, уголовные дела в отношении нее не возбуждались. В этот же день детский омбудсмен и Лидия Ажигова отправились в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии навестить девочку. Мама не видела дочь почти год.

"Момент встречи мамы и девочки не передать словами. Когда Айша увидела маму в больнице, она очень обрадовалась, обнимала ее и не раз повторяла: "Вот она моя мама, как вы ее нашли? Она меня очень сильно любит", - рассказывает Анна Кузнецова. Девочка очень просила, чтобы мама больше никуда не уходила. Лидия крепко обнимала Айшу и плакала.

"Смотреть без слез на эту встречу было невозможно, - говорит детский омбудсмен. "Но самое главное, мы увидели, что они любят друг друга, как они нужны друг другу. Маму ребенку никто не заменит, на то она и мама", - резюмировала Кузнецова. Уполномоченный по правам ребенка также сообщила, что в ближайшее время девочка все еще будет находиться в больнице. И пока она на лечении, нужно продумать, как, где и с кем ребенок будет жить дальше.

Напомним, семилетнюю Айшу привезли в больницу в Назрани 4 июля со многочисленными травмами. В тяжелом состоянии ее отправили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Через месяц врачи были вынуждены ампутировать ребенку часть правой руки. Тете девочки предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.