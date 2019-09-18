У ликвидированных в КБР боевиков нашли самодельную бомбу

В городе Чегеме в Кабардино-Балкарской Республики, где продолжает действовать режим контртеррористической операции, в руки оперативников попало самодельное взрывное устройство. Как информирует ТАСС со ссылкой на свой источник в силовых структурах региона, этот заряд был обнаружено на месте ликвидации двух бандитов.

В данный момент сюда происшествия уже прибыли взрывотехники. Они приступили к изучению опасной находки, которую планируется вывезти из места проведения конттеррористической операции в безопасное место и уничтожить.

Кроме того, стали известны личности уничтоженных боевиков, однако их имена пока не сообщаются в интересах следствия.

Как сообщалось ранее, 18 сентября с 5 часов утра в восточной части города Чегем введен режим КТО. Решение было принято после получения информации, что в одном из частных домов могут скрываться члены религиозно-экстремистской группировки и их пособники. В ходе боя двое боевиков уничтожены.