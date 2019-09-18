В Новгородской области откроют виртуальные концертные залы

Масштабный проект Министерства культуры РФ "Всероссийский виртуальный концертный зал" охватил Новгородскую область: в регионе в этом году откроются три площадки для трансляции классической музыки, еще шесть заявок стали победителями конкурса, который проходит в рамках национального проекта "Культура".

Как сообщает Министерство культуры Новгородской области, уже в этом году три виртуальных концертных зала откроются в Новгородской областной филармонии, Холме и Пестове. Затраты для оснащения этих площадок составили 6,2 млн. руб. Еще 4,7 миллиона будут потрачены на приобретение мультимедийного оборудования в Боровичах, Валдае, Малой Вишере, Окуловке, Сольцах и Старой Руссе. Начиная со следующего года концерты и спектакли, проходящие на самых лучших отечественных академических сценах, можно будет увидеть онлайн в этих малых городах.

Также в рамках проекта "Культура" четыре школы искусств в Великом Новгороде и Старой Руссе получили музыкальные инструменты и другое оборудование, а 20 сентября в деревне Святогорша Старорусского района откроется Дом культуры.