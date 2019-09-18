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18.09.2019 18:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму введен карантин в месте отстрела бешеного волка

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил карантинной зоной территорию в Симферопольском районе, где был убит напавший на людей и зараженный бешенством волк. Соответствующий указ обнародован на сайте правительства республики. 

В Крыму три человека пострадали от нападения волков

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству волка на ограниченной территории - месте отстрела волка, ориентировочно в 1,08 км севернее села Привольное Симферопольского района, до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения противоэпизоотических и профилактических мероприятий", - говорится в документе.

В указе уточняется, что неблагополучным пунктом следует считать часть территории радиусом полтора километра от эпизоотического очага, включая село Привольное. На время карантина в потенциально опасной зоне запрещена торговля домашними животными, вывоз за ее пределы собак и кошек, проведение выставок собак и кошек, выводка и натаскивание собак.

Напомним, 14 сентября в Симферопольском районе полуострова произошло сразу два инцидента, связанных с нападением волка на людей. Животное напало на людей вблизи сел Перевальное и Привольное в предгорной части Крыма.

Фото: Пресс-служба Минприроды Крыма
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Сперва бешеная волчица в одном из частных подворий напала на собаку и ее хозяйку, которая бросилась на помощь домашнему животному. Чуть позже агрессивная хищница покусала водителей-дальнобойщиков у лесного ручья. Одному из мужчин пришлось вступить в схватку с животным. После борьбы на ноге и руке водителя остались глубокие раны. Всего в результате лесного инцидента три человека были доставлены в больницу скорой помощи с укусами. Придушенная хищница вскоре оправилась и ушла в лес, где через некоторое время была застрелена егерями.

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