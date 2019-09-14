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14.09.2019 18:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму три человека пострадали от нападения волков

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В Крыму три человека доставлены в больницу скорой помощи в результате нападения волков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

По данным ведомства, люди пострадали в результате двух инцидентов, произошедших сегодня в Симферопольском районе полуострова. Люди столкнулись с хищниками вблизи сел Перевальное и Привольное. Оба села находятся в предгорной части Крыма, со стороны северного склона гряды гор.

В Крыму с начала года выявили 16 случаев бешенства

По данным министерства экологии и природных ресурсов Крыма, сегодня на полуострове обитают сотни волков. В 2016 году в регионе насчитывалось 265 серых, а в 2017 году их было уже 318. Большинство из них обитают в Крымском природном заповеднике, неподалеку от которого случились происшествия с нападением на людей. Полностью уничтожать волков на полуострове, как это было в прошлом веке, не планируется. Однако ежегодно охотоведы контролируют популяцию хищников, отстреливая 30 - 35 особей. Периодически в Крыму имеют место случаи столкновения людей с этими животными. Три года назад волчица даже забралась в дом селян в Советском районе Крыма. Также волки могут быть переносчиками бешенства.

Специалисты МЧС советуют не отправляться на прогулки в дикой природе в одиночку. Именно одинокие путешественники, собиратели лесных даров, а также дети могут стать первыми жертвами волков. При встрече с серыми в лесу спасатели советуют не поворачиваться к ним спиной и не смотреть им в глаза. Заметив животное издалека, лучше всего незаметно удалиться. Если же волк все же укусил человека, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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