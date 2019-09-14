В Крыму три человека пострадали от нападения волков

В Крыму три человека доставлены в больницу скорой помощи в результате нападения волков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

По данным ведомства, люди пострадали в результате двух инцидентов, произошедших сегодня в Симферопольском районе полуострова. Люди столкнулись с хищниками вблизи сел Перевальное и Привольное. Оба села находятся в предгорной части Крыма, со стороны северного склона гряды гор.

По данным министерства экологии и природных ресурсов Крыма, сегодня на полуострове обитают сотни волков. В 2016 году в регионе насчитывалось 265 серых, а в 2017 году их было уже 318. Большинство из них обитают в Крымском природном заповеднике, неподалеку от которого случились происшествия с нападением на людей. Полностью уничтожать волков на полуострове, как это было в прошлом веке, не планируется. Однако ежегодно охотоведы контролируют популяцию хищников, отстреливая 30 - 35 особей. Периодически в Крыму имеют место случаи столкновения людей с этими животными. Три года назад волчица даже забралась в дом селян в Советском районе Крыма. Также волки могут быть переносчиками бешенства.

Специалисты МЧС советуют не отправляться на прогулки в дикой природе в одиночку. Именно одинокие путешественники, собиратели лесных даров, а также дети могут стать первыми жертвами волков. При встрече с серыми в лесу спасатели советуют не поворачиваться к ним спиной и не смотреть им в глаза. Заметив животное издалека, лучше всего незаметно удалиться. Если же волк все же укусил человека, необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.