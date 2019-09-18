Крупный пожар на заводе в Екатеринбурге произошел во время ремонта

Возгорание на екатеринбургском заводе "ВИЗ-Сталь" произошло на месте ремонта подрядчиком.

В цехе, в котором произошел пожар, на плановой реконструкции находится стан. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в НЛМК, в которую входит предприятие. По предварительным данным, загорелось масло во время ремонтных работ. Угрозы распространения огня на другие здания, нет, уточняет ТАСС.

Как сообщила "РГ" пресс-служба МЧС по Свердловской области, тушение огня идет до сих пор. Для тушения пожара увеличили количество техники и человек из личного состава с 20 и 60 до 29 и 89 соответственно. В районе пожара передвижная лаборатория отслеживает состояние воздуха.

Напомним, площадь возгорания составляет 3,2 тысячи квадратных метров. По предварительной информации спасателей, причина пожара - возгорание гидравлического масла в цехе холодной прокатки. Борьба с огнем осложнена высокой температурой и сильным задымлением. По последним данным, пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 500 квадратных метров.