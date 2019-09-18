Роналду оценил свое состояние в полмиллиарда долларов

В интервью журналисту Пирсу Моргану, которое было показано на британском телевидении, Роналду рассказал о размере своего состояния. Как сообщает The Sun, португалец оценил его в полмиллиарда долларов.

"Точно я не знаю, но думаю, что там хорошие деньги, - сказал он. - Есть ли там полмиллиарда долларов? Думаю, да. Хотя эта сумма может быть преувеличена".

Также Роналду спросили о том, сколько автомобилей в его гараже. Португалец признался, что у него 17 машин. Среди них два "Бугатти", два "Феррари", два "Макларена", два "Роллс-Ройса.