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18.09.2019 19:59
Рубрика: Спорт

Корейский назубок

Наши девушки снова обыграли азиатскую команду
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 210(7968)
Женская сборная России в очередном туре проходящего в Японии розыгрыша Кубка мира взяла верх над командой Южной Кореи - 3:0 (25:18, 29:27, 25:12). С показателем три победы - одно поражение в турнирной таблице занимаем четвертое место среди 12 участников.
Наталия Гончарова стала лучшим бомбардиром у россиянок. Фото: fivb.com Наталия Гончарова стала лучшим бомбардиром у россиянок. Фото: fivb.com
Наталия Гончарова стала лучшим бомбардиром у россиянок. Фото: fivb.com

Напомним, что наш предыдущий матч с кореянками стал самым эпичным в нынешнем сезоне. В начале августа в Калининграде в решающей встрече олимпийской квалификации Россия уступала 0:2 по сетам и 18:22 в третьей партии, но все-таки сумела вырывать победу. Тогда командой руководил Вадим Панков.

Фото: Официальный сайт Европейской конфедерации волейбола
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После провала на Евро-2019 должность временно исполняющего обязанности главного тренера исполняет Сержио Бузато, а кореянок мы снова огорчили. Правда, вчера на площадку не выходила капитан и главный бомбардир азиатской команды Ким Ен-Кун. Без нее соперницы в атаке выглядели явно слабее.

Сложности у подопечных Бузато возникли только во втором сете. Когда уступали 23:24, выручила Ирина Королева, результативно атаковавшая первым темпом. Затем успешные атаки Ксении Парубец и Наталии Гончаровой позволили довести партию до победы "на балансе". Дальше азиатки окончательно сникли. Лучшими бомбардирами у россиянок стали диагональная Гончарова (14 очков), доигровщики Парубец (13) и Ирина Воронкова (12).

- У нас перед этим матчем был выходной день и мы тщательно изучали наши ошибки, сделанные по ходу проигранного матча Китаю в третьем туре, - сказал Сержио Бузато. - Во встрече с Кореей продемонстрировали хороший прием, дали возможность удобно и вариативно пасовать нашей связующей и капитану Евгении Старцевой.

Полноценная трехочковая победа, тем не менее, не позволила подняться с четвертой строчки. Впереди по-прежнему Китай, США (по четыре выигрыша) и опережающая нас только по числу очков Голландия, уступившая во вторник американкам (0:3). Осталось провести еще семь туров.

Где будем смотреть

19 сентября, четверг, "Матч ТВ"

13.05. Россия - Доминикана. Трансляция в записи.

"МАТЧ! Игра"

12.00. Бразилия - США. Прямая трансляция.

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