Саудовская Аравия восстановила поставки нефти в полном объеме

Саудовская Аравия в полном объеме восстановила поставки нефти после субботней атаки на НПЗ. Об этом заявил министр энергетики королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

"Производство вернулось в норму, - отметил он. - Компания Saudi Aramco выполнит свои обязательства перед клиентами в этом месяце, задействовав стратегический запас".

Что же касается добычи, то она восстановлена пока только наполовину. На прежний уровень добычи Эр-Рияд намерен выйти к концу сентября, пообещал министр. Поставки на внутренний рынок не были затронуты терактом, сообщает телеканал Al-Arabiya.

Напомним, в ночь на 14 сентября несколько месторождений в Саудовской Аравии подверглись атаке дронов. Пострадал крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс на востоке страны. Это привело к сокращению добычи черного золота вдвое.