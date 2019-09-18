Новости

Саудовская Аравия восстановила поставки нефти в полном объеме 02:57
Два блогера получили по 10 дней тюрьмы за попытку проникнуть в "Зону 51" 02:56
Штат Нью-Йорк запретил электронные сигареты с вкусовыми добавками 02:25
Пентагон направил криминалистов в Эр-Рияд в связи с атакой на НПЗ 01:43
В Венеции три человека погибли при столкновении катера с молом 01:08
Черышев огорчил "Челси", а Промес - "Лилль" 01:06
Зрители в Дортмунде увидели Месси, но не голы 01:00
Опубликовано видео полета российских Ту-160 над Балтикой 00:43
"Лейпциг" обыграл "Бенфику" в Лиге чемпионов 00:37
Игрок "Зальцбурга" установил рекорд ЛЧ, а клуб забил шесть мячей "Генку" 00:28
"Атлетико" - "Ювентус" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 00:05
В Москве два человека пострадали в ДТП с санитарной машиной 17.09.2019
ВВС США испугались советского военного спутника 17.09.2019
Туристические доходы Грузии существенно снизились из-за оттока россиян 17.09.2019
Минюст США хочет забрать все деньги от продаж книги Сноудена 17.09.2019
Украинская делегация решила не прекращать работу в совещании ОБСЕ 17.09.2019
Опубликовано видео сияющей Собчак на свадьбе Бондарчука и Андреевой 17.09.2019
Путин обсудил с Зюгановым развитие политической системы 17.09.2019
Хабиб Нурмагомедов рассказал, кем хочет стать после спортивной карьеры 17.09.2019
Форвард "Зенита" Азмун забил первый гол группового этапа Лиги чемпионов 17.09.2019
Алиментщиков предложено сажать в тюрьму за сокрытие имущества 17.09.2019
Ростовских родителей возмутил мужчина-учитель с маникюром 17.09.2019
В Китае католических священников заставляют цитировать Конфуция 17.09.2019
США не просят Минск делать выбор между Востоком и Западом 17.09.2019
Мировые цены на нефть упали более, чем на 5% 17.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вступили в силу требования к внутреннему контролю в медучреждениях
Вступили в силу требования к внутреннему контролю в медучреждениях
Поиск лучшей жизни: Из каких городов России чаще всего уезжает молодежь
Поиск лучшей жизни: Из каких городов России чаще всего уезжает молодежь
Названы самые востребованные у россиян профессии
Названы самые востребованные у россиян профессии
18.09.2019 02:25
Рубрика: В мире

Штат Нью-Йорк запретил электронные сигареты с вкусовыми добавками

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти штата Нью-Йорк первыми в США запретили электронные сигареты с вкусовыми добавками. Этот запрет вступил в силу после одобрения совета по вопросам общественного здравоохранения.

"Губернатор Эндрю Куомо объявил сегодня, что штат Нью-Йорк стал первым в стране, который ввел запрет на продажу электронных сигарет с вкусовыми добавками и жидкостей для электронных сигарет с никотином", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте штата.

Фото: REUTERS
В вейпах и электронных сигаретах найдены ароматизаторы, провоцирующие рак

Отмечается, что запрет вступил в силу "немедленно". Кроме того, сейчас минздрав США изучает возможность введения запрета на ментоловую жидкость для электронных сигарет. Ожидается, что решение будет принято в течение двух недель, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в штате Мичиган будет запрещено продавать популярные среди молодежи ароматизированные вейпы и электронные сигареты. Запрет, который вступит в силу в ближайший месяц, распространяется на продажи в розничных сетях и онлайн.

На этой неделе стало известно, что в США зафиксирован седьмой смертельный случай в результате заболевания, вызванного, предположительно, курением вейпа. До этого американский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга. По всей стране расследуется более 500 таких случаев. Специалисты порекомендовали потребителям "рассмотреть возможность отказаться от использования электронных сигарет".

Минздрав настаивает на приравнивании вейпов и кальянов к сигаретам
В мире США Борьба с курением
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ потребовал от КНДР не допускать нападений на пограничников
Путин поручил губернаторам посетить пострадавшие от паводков районы
Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
В Кремле пока не получили ответ Эр-Рияда по С-300 или С-400
"Зенит" подписал контракт с Кокориным до конца сезона