Штат Нью-Йорк запретил электронные сигареты с вкусовыми добавками

Власти штата Нью-Йорк первыми в США запретили электронные сигареты с вкусовыми добавками. Этот запрет вступил в силу после одобрения совета по вопросам общественного здравоохранения.

"Губернатор Эндрю Куомо объявил сегодня, что штат Нью-Йорк стал первым в стране, который ввел запрет на продажу электронных сигарет с вкусовыми добавками и жидкостей для электронных сигарет с никотином", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте штата.

Отмечается, что запрет вступил в силу "немедленно". Кроме того, сейчас минздрав США изучает возможность введения запрета на ментоловую жидкость для электронных сигарет. Ожидается, что решение будет принято в течение двух недель, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в штате Мичиган будет запрещено продавать популярные среди молодежи ароматизированные вейпы и электронные сигареты. Запрет, который вступит в силу в ближайший месяц, распространяется на продажи в розничных сетях и онлайн.

На этой неделе стало известно, что в США зафиксирован седьмой смертельный случай в результате заболевания, вызванного, предположительно, курением вейпа. До этого американский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга. По всей стране расследуется более 500 таких случаев. Специалисты порекомендовали потребителям "рассмотреть возможность отказаться от использования электронных сигарет".