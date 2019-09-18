Стоимость полисов ОСАГО по итогам восьми месяцев этого года стремительно снижается. В некоторых регионах средняя цена на договоры автогражданки упала почти на 30 процентов.

Российский союз автостраховщиков посчитал, как изменилась стоимость полисов ОСАГО в России. Результат получился, может, не очень радостный для страховщиков, но приятный для автовладельцев. В среднем по России стоимость страховки легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, сократилась на 3,96 процента.

Полисы подешевели в 79 регионах, в которых проживает 96 процентов автовладельцев. Почти на 30 процентов, а в денежном выражении на 1060 рублей, снизилась стоимость ОСАГО в Магаданской области.

В Москве средняя цена страховки упала более чем на 8 процентов, а именно на 737 рублей. То есть в процентном соотношении снижение стоимости в Москве незначительное, но в цене страховки такое снижение очень существенное для кошелька водителя. На 9,04 процента снизилась стоимость ОСАГО в Мурманской области. В деньгах это 681 рубль.

В Республике Коми ОСАГО подешевело в среднем на 650 рублей, то есть на 11,18 процента. А в Еврейской автономной области - на 633 рубля, то есть на 11,76 процента.

Впрочем, в семи регионах средняя стоимость полиса выросла. Но рост составил от 38 до 244 рублей. То есть это не сильный удар по карману автовладельцев. Надо добавить, что все эти регионы входят в так называемую красную зону. В них активно работают страховые мошенники. А средние выплаты по ОСАГО значительно превышают средние выплаты по России.

В Госдуму внесен проект поправок к закону об ОСАГО, принятие которого позволит провести полноценную реформу тарифов в обязательной автогражданке

Максимальное увеличение средней премии по ОСАГО отмечено в Республике Тыва, где проживает менее 0,1 процента автовладельцев. Именно там страховка выросла на 244 рубля. Минимально страховка подорожала в Приморском крае. Всего на 38 рублей.

Такой перерасчет произошел в результате реформы тарифов ОСАГО, который стартовал 9 января этого года. Президент РСА Игорь Юргенс напомнил, что в Госдуму внесен проект поправок к закону об ОСАГО, принятие которого позволит провести полноценную реформу тарифообразования в обязательной автогражданке. Предполагается, что в итоге безаварийные водители, которых у нас большинство, будут платить за полис ОСАГО меньше, а аварийные получат дополнительный стимул менять стиль вождения. В виде увеличения стоимости полиса. Напомним, что эти поправки отменят ряд повышающих коэффициентов и значительно расширят тарифный коридор.